Спасатели ищут мужчину в озере села Клокушна
41-летний житель села Клокушна Окницкого района предположительно утонул в местном озере. Он ушел купаться вчера около шести вечера и до сих пор не вернулся.
41-летний житель села Клокушна Окницкого района предположительно утонул в местном озере. Он ушел купаться вчера около шести вечера и до сих пор не вернулся.
На озере работают спасатели, которые прочесывают дно. Свидетели видели, как мужчина вошел в воду, хотя на берегу установлены запрещающие таблички. Озеро арендует частный предприниматель.
СЧС напоминает: купаться в несанкционированных местах нельзя. Очевидцев кризисных ситуаций просят звонить по номерам 901 или 902.