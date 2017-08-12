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11:23 (мск), источник: Publika.md

Спасатели ищут мужчину в озере села Клокушна

41-летний житель села Клокушна Окницкого района предположительно утонул в местном озере. Он ушел купаться вчера около шести вечера и до сих пор не вернулся.

Источник: Publika.md

На озере работают спасатели, которые прочесывают дно. Свидетели видели, как мужчина вошел в воду, хотя на берегу установлены запрещающие таблички. Озеро арендует частный предприниматель.

СЧС напоминает: купаться в несанкционированных местах нельзя. Очевидцев кризисных ситуаций просят звонить по номерам 901 или 902.

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