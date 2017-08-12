Омичка похитила 20 арбузов
В Горьковском районе была раскрыта кража 20 арбузов, об исчезновении которых из гаража заявил в правоохранительные органы 25-летний житель Горьковского. Сумму ущерба молодой человек оценил в 3,5 тысячи рублей.
В Горьковском районе была раскрыта кража 20 арбузов, об исчезновении которых из гаража заявил в правоохранительные органы 25-летний житель Горьковского. Сумму ущерба молодой человек оценил в 3,5 тысячи рублей.
Вскоре была задержала подозреваемая в преступлении, которой оказалась 37-летняя местная жительница. На нее завели дело по факту кражи, сообщает