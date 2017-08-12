В Волгограде маршрутка насмерть сбила 41-летнего мужчину на переходе
Пешеход попал под колеса «ГАЗели» в Красноармейском районе.
Пешеход попал под колеса «ГАЗели» в Красноармейском районе.
Маршрутное такси насмерть сбило 41-летнего пешехода в Красноармейском районе Волгограда.
ДТП произошло около 22.00 в пятницу, 11 августа, напротив дома № 9 по улице 40 лет ВЛКСМ.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 38-летний водитель «ГАЗели» наехал на мужчину, когда тот переходил дорогу в зоне действия регулируемого пешеходного перехода.
От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой. По данному факту проводиться проверка.