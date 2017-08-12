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11:29 (мск), источник: КрымPress

ЧП в акватории Ялты: в открытое море унесло троих отдыхающих

ЧП в акватории Ялты — яркий пример переоценки своих возможностей и недооценки капризного характера природы.

В службу спасения поступило сообщение о том, что на расстоянии 600 м от берега в море находятся 3 человека, которых уносит в море. Отдыхающие не рассчитали силы, заплыли на глубину и в результате порывов ветра, не могли самостоятельно добраться до берега.

По прибытии, спасатели на гидроскутере «Yamaha» вышли к месту происшествия для оказания помощи людям. Чуть позже также выяснилось, что один человек самостоятельно добрался до берега. С помощью «конца Александрова» две девушки 1990 и 1991 г. р. были спасены и доставлены из воды в безопасное место на берег.

В медицинской помощи не нуждались, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым — будьте осторожны на воде. Соблюдайте элементарные правила поведения на воде: купайтесь только в разрешенных местах;.

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;.

не ныряйте в незнакомых местах — на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;.

нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;.

не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах — они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;.

нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва. Человеческая беспечность и нарушение правил элементарного поведения на водных объектах могут привезти к трагическим последствиям. Переменчивая крымская погода и резкое усиление, например, ветра могут в считанные минуты застать человека врасплох, поэтому всегда нужно рассчитывать свои силы и соблюдать безопасность во время отдыха на воде, — отмечают спасатели.

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