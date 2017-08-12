Двое воронежцев среди бела дня пытались болгаркой отпилить перила с моста

Источник: Новости Воронежа

В Острогожском районе полицейские задержали двоих подозреваемых в тайном хищении материальных ценностей, которые принадлежат предприятию. Ими оказались жители села Рыбное — одну 26, а другому 28 лет.

Стражи порядка выяснили, что около часа дня 8 августа 2017 года молодые люди шли по мосту через реку Тихая Сосна в Острогожске. Ради заработка денег мужчины решили отпилить перины с лестничного марша. И потом сдать их в пункт приема цветмета.

«При себе у мужчин была болгарка. Они стали срезать перила, — рассказали в МВД. — На действия подозрительных мужчин внимание обратил участковый».