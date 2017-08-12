На Маныче едва не утонули четыре ребенка: сдулся матрас

Информация была срочно передана сотрудникам Веселовского поисково-спасательного подразделения областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море.

Как выяснилось позже, дети купались на надувном матрасе, отплыли далеко от берега, и тут надувная конструкция стала быстро спускать. Дети быстро выбились из сил и их стало сносить течением.

Спустя 5 минут после сообщения дежурного, детей спасли — подняли на борт катера, доставили на берег, где провели беседу и сообщили родителям о случившемся.