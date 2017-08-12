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11:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Маныче едва не утонули четыре ребенка: сдулся матрас

Вечером 11 августа на пульт дежурного ЕДДС «112» поступило сообщение, что в районе элеватора поселка Веселый на реке Маныч тонут четыре ребенка.

Информация была срочно передана сотрудникам Веселовского поисково-спасательного подразделения областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море.

Как выяснилось позже, дети купались на надувном матрасе, отплыли далеко от берега, и тут надувная конструкция стала быстро спускать. Дети быстро выбились из сил и их стало сносить течением.

Спустя 5 минут после сообщения дежурного, детей спасли — подняли на борт катера, доставили на берег, где провели беседу и сообщили родителям о случившемся.

Как отмечают в пресс-службе департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области, это не первый случай, когда работники водной областной поисково-спасательной службы предотвращают гибель сразу нескольких детей. Так, в июле прошлого года в Усть-Донецком районе работниками Усть-Донецкого подразделения областной поисково-спасательной службы на воде было спасено сразу 4 тонущих подростков.

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