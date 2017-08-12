В Самаре водитель Porshe скрылся с места смертельного ДТП
В пятницу, 11 августа, около 23:00 на
В пятницу, 11 августа, около 23:00 на
Очевидцы выложили фото с места аварии в группе «ДТП Самара».
«20-летний водитель скрылся с места аварии. К его поиску подключились активисты общественного движения “Ночной патруль” и неравнодушные граждане. Однако молодой человек вскоре пришел сам», — уточнили в отделе пропаганды и безопасности дорожного движения ГорГАИ.
61-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте в тот момент, когда ее сбила элитная иномарка.
Porshe ехал по ул.
Буквально в нескольких метрах от места аварии находится регулируемый пешеходный переход. К сожалению, женщина скончалась на месте аварии до приезда кареты скорой помощи.