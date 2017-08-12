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11:20 (мск), источник: Volga News

В Самаре водитель Porshe скрылся с места смертельного ДТП

В пятницу, 11 августа, около 23:00 на Стара-Загоре в районе кинотеатра «Шипка» произошла авария со смертельным исходом, сообщает 63.ru.

Очевидцы выложили фото с места аварии в группе «ДТП Самара».

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«20-летний водитель скрылся с места аварии. К его поиску подключились активисты общественного движения “Ночной патруль” и неравнодушные граждане. Однако молодой человек вскоре пришел сам», — уточнили в отделе пропаганды и безопасности дорожного движения ГорГАИ.

61-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте в тот момент, когда ее сбила элитная иномарка.

Porshe ехал по ул. Стара-Загора от ул. XXII Партсъезда в сторону ул. Ново-Вокзальной. По данным активистов «Ночного патруля», водитель был пьян.

Буквально в нескольких метрах от места аварии находится регулируемый пешеходный переход. К сожалению, женщина скончалась на месте аварии до приезда кареты скорой помощи.

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