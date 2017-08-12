В Самаре водитель Porshe скрылся с места смертельного ДТП

Очевидцы выложили фото с места аварии в группе «ДТП Самара».

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«20-летний водитель скрылся с места аварии. К его поиску подключились активисты общественного движения “Ночной патруль” и неравнодушные граждане. Однако молодой человек вскоре пришел сам», — уточнили в отделе пропаганды и безопасности дорожного движения ГорГАИ.

61-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте в тот момент, когда ее сбила элитная иномарка.

Porshe ехал по ул. Стара-Загора от ул. XXII Партсъезда в сторону ул. Ново-Вокзальной. По данным активистов «Ночного патруля», водитель был пьян.