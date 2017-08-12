Тысяча гектаров пастбищ выгорела в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Тысяча гектаров пастбищ выгорела в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Тысяча гектаров пастбищ выгорела в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Степные пастбища горели на территории сельского округа Коздикара Кызылкугинского района.
В ликвидации было задействовано 15 единиц техники и 53 специалиста ДЧС и добровольных пожарных формирований. Тушение заняло более девяти часов. Пожар ликвидирован", — сообщили в
Напомним, за лето в Атырауской области пожаром было уничтожено свыше 60 тыс. гектаров пастбищ и сенокосов.