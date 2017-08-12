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13:47 (мск), источник: Kazinform

Тысяча гектаров пастбищ выгорела в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Тысяча гектаров пастбищ выгорела в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Степные пастбища горели на территории сельского округа Коздикара Кызылкугинского района.

В ликвидации было задействовано 15 единиц техники и 53 специалиста ДЧС и добровольных пожарных формирований. Тушение заняло более девяти часов. Пожар ликвидирован", — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Напомним, за лето в Атырауской области пожаром было уничтожено свыше 60 тыс. гектаров пастбищ и сенокосов.

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