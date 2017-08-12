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12:19 (мск), источник: Sputnik.md

Женщина из Молдовы погибла в Италии

Уроженка Молдовы скончалась в Италии, попав в серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Тридцатидевятилетняя уроженка Молдовы, которая проживала в Портоферрайо, погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как пишет итальянская пресса, женщина находилась за рулем автомобиля «Citroen C2». В какой-то момент она потеряла управление. В итоге машина перевернулась, а женщину выбросило из транспортного средства через окно. От полученных травм она скончалась.

Одна из версий полиции — высокая скорость, с которой мог ехать автомобиль. По предварительным данным, других авто на месте происшествия не было, а произошедшее увидел прохожий. Он и вызвал скорую, но врачи лишь констатировали смерть женщины.

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