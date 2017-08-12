Женщина из Молдовы погибла в Италии

Как пишет итальянская пресса, женщина находилась за рулем автомобиля «Citroen C2». В какой-то момент она потеряла управление. В итоге машина перевернулась, а женщину выбросило из транспортного средства через окно. От полученных травм она скончалась.

Одна из версий полиции — высокая скорость, с которой мог ехать автомобиль. По предварительным данным, других авто на месте происшествия не было, а произошедшее увидел прохожий. Он и вызвал скорую, но врачи лишь констатировали смерть женщины.