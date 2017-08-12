Женщина из Молдовы погибла в Италии
Уроженка Молдовы скончалась в Италии, попав в серьезное
Уроженка Молдовы скончалась в Италии, попав в серьезное
КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Тридцатидевятилетняя уроженка Молдовы, которая проживала в Портоферрайо, погибла в результате
Как пишет итальянская пресса, женщина находилась за рулем автомобиля «Citroen C2». В
Одна из версий полиции — высокая скорость, с которой мог ехать автомобиль. По предварительным данным, других авто на месте происшествия не было, а произошедшее увидел прохожий. Он и вызвал скорую, но врачи лишь констатировали смерть женщины.