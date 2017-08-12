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12:26 (мск), источник: РБК

Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 49

В результате столкновения поездов в египетском городе Александрия погибли 49 человек, сообщает телеканал Al Arabiya. Ранее сообщалось о 36 погибших.

Источник: AP 2017

Столкновение поездов произошло у станции Хорсид, которая находится между Александрией и Каиром. По данным египетского государственного агентства Mena, один из поездов следовал из Каира в Александрию, другой выполнял маршрут Порт-Саид — Александрия.

По сообщению агентства ONA, генеральный прокурор Египта Набил Ахмед Садек поручил немедленно начать расследование инцидента. Также он приказал сотрудникам ведомства немедленно выдвинуться на место происшествия.

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Лена Батютина
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