Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 49
В результате столкновения поездов в египетском городе Александрия погибли 49 человек, сообщает телеканал Al Arabiya. Ранее сообщалось о 36 погибших.
В результате столкновения поездов в египетском городе Александрия погибли 49 человек, сообщает телеканал Al Arabiya. Ранее сообщалось о 36 погибших.
Столкновение поездов произошло у станции Хорсид, которая находится между Александрией и Каиром. По данным египетского государственного агентства Mena, один из поездов следовал из Каира в Александрию, другой выполнял маршрут
По сообщению агентства ONA, генеральный прокурор Египта Набил Ахмед Садек поручил немедленно начать расследование инцидента. Также он приказал сотрудникам ведомства немедленно выдвинуться на место происшествия.