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14:12 (мск), источник: Новый Калининград

Под Черняховском полностью выгорел жилой дом

Пострадавших нет.

За минувшие сутки в регионе произошло три пожара. Все они обошлись без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В пятницу в 09.47 в поселке Партизанское Черняховского ГО полностью выгорел кирпичный одноэтажный жилой дом размером 20×15 м. Реагирование Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-11 и ПСЧ-19 в составе 10 человек и 3 единиц техники.

В 11.08 в поселке Зайцево Правдинского ГО горел ствол придорожного дерева. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 3 человек и 1 единицы техники.

В 17.24 на улице Тихорецкой в Калининграде в шестиэтажном жилом кирпичном доме на втором этаже в однокомнатной квартире на кухне горели бытовые отходы. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе 9 человек и 2 единицы техники.

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