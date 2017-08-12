Под Черняховском полностью выгорел жилой дом
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
За минувшие сутки в регионе произошло три пожара. Все они обошлись без пострадавших. Об этом сообщила
В пятницу в 09.47 в поселке Партизанское Черняховского ГО полностью выгорел кирпичный одноэтажный жилой дом размером 20×15 м. Реагирование Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
В 11.08 в поселке Зайцево Правдинского ГО горел ствол придорожного дерева. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет
В 17.24 на улице Тихорецкой в Калининграде в шестиэтажном жилом кирпичном доме на втором этаже в однокомнатной квартире на кухне горели бытовые отходы. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты