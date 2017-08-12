Под Черняховском полностью выгорел жилой дом

За минувшие сутки в регионе произошло три пожара. Все они обошлись без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В пятницу в 09.47 в поселке Партизанское Черняховского ГО полностью выгорел кирпичный одноэтажный жилой дом размером 20×15 м. Реагирование Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-11 и ПСЧ-19 в составе 10 человек и 3 единиц техники.

В 11.08 в поселке Зайцево Правдинского ГО горел ствол придорожного дерева. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 3 человек и 1 единицы техники.