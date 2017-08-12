Электроподстанция горела в центре Минска
В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции.
В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции.
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроподстанция горела в центре Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в здании подстанции ТП-586 напротив дома № 53 по проспекту Независимости поступило сегодня в 9.04. Пожар был локализован в 09.36 и ликвидирован в 09.39.
«В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции. Пострадавших нет. Были отключены от электроснабжения 16 жилых домов на улицах Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и на проспекте Независимости. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 9.55 после подключения резервного трансформатора», — проинформировали в городском управлении МЧС.
Остановки транспорта не было. Причина возгорания устанавливается.