Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
В Киеве назвали дату «последнего боя за Украину» в Донбассе
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
8Тень Земли
10Перестрелка в здании Мособлсуда
13:10 (мск), источник: БЕЛТА

Электроподстанция горела в центре Минска

В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции.

Источник: БЕЛТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроподстанция горела в центре Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Читайте также
Авиация МЧС активизировала патрулирование лесов в связи с ростом пожарной опасности

Сообщение о пожаре в здании подстанции ТП-586 напротив дома № 53 по проспекту Независимости поступило сегодня в 9.04. Пожар был локализован в 09.36 и ликвидирован в 09.39.

«В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции. Пострадавших нет. Были отключены от электроснабжения 16 жилых домов на улицах Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и на проспекте Независимости. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 9.55 после подключения резервного трансформатора», — проинформировали в городском управлении МЧС.

Остановки транспорта не было. Причина возгорания устанавливается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лукашенко поручил в 2018 году подтянуть предприятия с низкой зарплатой до у
Новицкий подарил побывавший в космосе белорусский флаг музею белорусской го
Более 3 млн граждан Северной Кореи решили вступить в армию
СМИ сообщили о подготовке Трампом расследования против Китая
Боевую подготовку летчиков из РФ изменили с учетом опыта в Сирии
Пушков прокомментировал заявление МИД Польши о Второй мировой
Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию
Российский легкоатлет снялся с ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
ЦСКА и «Спартак» сыграют на лучшей арене года Заклятые противники подходят к московскому дерби не в лучшем состоянии и на низких для себя местах в турнирной таблице
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь