Электроподстанция горела в центре Минска

Сообщение о пожаре в здании подстанции ТП-586 напротив дома № 53 по проспекту Независимости поступило сегодня в 9.04. Пожар был локализован в 09.36 и ликвидирован в 09.39.

«В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции. Пострадавших нет. Были отключены от электроснабжения 16 жилых домов на улицах Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и на проспекте Независимости. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 9.55 после подключения резервного трансформатора», — проинформировали в городском управлении МЧС.