Несколько микрорайонов Екатеринбурга остались без горячей воды до 26 августа
Сразу несколько микрорайонов Екатеринбурга остались без горячей воды до конца августа. Причиной стал ремонт
Сразу несколько микрорайонов Екатеринбурга остались без горячей воды до конца августа. Причиной стал ремонт
Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте Единой
«Доводим до сведения организаций, предприятий и жителей города Екатеринбурга сроки проведения ремонта водоподготовки на
Уточняется, что с 02.01 часов 12 августа и до 02.01 26 августа 2017 года вводится ограничение горячего водоснабжения потребителей части микрорайонов ЖБИ, Синие Камни, Парковый, Пионерский, а также города Березовский, подключенных к следующим тепломагистралям: М-31, М-32, М-33, М-34, М-35, М-36, М-37, М-39, М-10 от ТК 10−13а до ТК 37−51, от ТК 37−44 до ТК 10−25.
«Уведомляем потребителей об отсутствии ГВС в указанный период. Включение услуги ГВС будет производиться при получении удовлетворительных результатов анализа тепломагистралей», — говорится в сообщении ЕДДС.
Стоит отметить, что в данный момент горячей воды нет не только в указанных микрорайонах: в частности, об ее отсутствии сообщают жители