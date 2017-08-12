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14:08 (мск), источник: Nakanune.ru

Несколько микрорайонов Екатеринбурга остались без горячей воды до 26 августа

Сразу несколько микрорайонов Екатеринбурга остались без горячей воды до конца августа. Причиной стал ремонт Ново-Свердловской ТЭЦ.

Источник: Reuters

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте Единой дежурно-диспетчерской системы ЖКХ уральской столицы.

«Доводим до сведения организаций, предприятий и жителей города Екатеринбурга сроки проведения ремонта водоподготовки на Ново-Свердловской ТЭЦ согласно утвержденному «Графику ремонтов водоподготовок теплоисточников ЦСТ и испытаний магистральных теплосетей г. Екатеринбурга на весенне-летний период 2017 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 02.01 часов 12 августа и до 02.01 26 августа 2017 года вводится ограничение горячего водоснабжения потребителей части микрорайонов ЖБИ, Синие Камни, Парковый, Пионерский, а также города Березовский, подключенных к следующим тепломагистралям: М-31, М-32, М-33, М-34, М-35, М-36, М-37, М-39, М-10 от ТК 10−13а до ТК 37−51, от ТК 37−44 до ТК 10−25.

«Уведомляем потребителей об отсутствии ГВС в указанный период. Включение услуги ГВС будет производиться при получении удовлетворительных результатов анализа тепломагистралей», — говорится в сообщении ЕДДС.

Стоит отметить, что в данный момент горячей воды нет не только в указанных микрорайонах: в частности, об ее отсутствии сообщают жители Юго-запада и домов в районе Южного автовокзала.

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