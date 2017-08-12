Соцсети: в Березниках обрушился потолок в жилом доме
По предварительным данным пострадавших нет.
По предварительным данным пострадавших нет.
ЧП произошло в Березниках в ночь на 12 августа. В социальных сетях появилось сообщение о том, что в одном из домов обрушился потолок.
По данным ЕДДС города Березники, произошло обрушение части потолочных перекрытий в квартире № 6 жилого дома по ул. Ермака, 17.
По предварительным данным обрушились деревянные перекрытия (размером 1,5 на 1,5 метра) на кухне квартиры. Пострадавших нет.
Жильцам предложили временно переехать в маневренный фонд.