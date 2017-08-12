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14:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

Соцсети: в Березниках обрушился потолок в жилом доме

По предварительным данным пострадавших нет.

ЧП произошло в Березниках в ночь на 12 августа. В социальных сетях появилось сообщение о том, что в одном из домов обрушился потолок.

По данным ЕДДС города Березники, произошло обрушение части потолочных перекрытий в квартире № 6 жилого дома по ул. Ермака, 17.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным обрушились деревянные перекрытия (размером 1,5 на 1,5 метра) на кухне квартиры. Пострадавших нет.

Жильцам предложили временно переехать в маневренный фонд.

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