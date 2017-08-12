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14:02 (мск), источник: Югополис

На пляже в Сочи скончалась женщина

Обстоятельства случившегося уточняются.

Несчастный случай произошел утром 11 августа на пляже пансионата «Автомобилист» в Хостинском районе Сочи. По словам очевидцев, женщине стало плохо в воде.

На помощь пришли находившиеся рядом люди. Одна из свидетельниц сообщила, что женщину пытались реанимировать, но безуспешно. Информацию о том, что она скончалась «Вестям Сочи» подтвердили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

За тем, как пытались спасти женщину, в прямом эфире наблюдали интернет-пользователи — именно на этот участок пляжа направлена одна из наружных видеокамер, изображение с которой транслируется в Сеть. Судя по комментариям, люди были возмущены тем, что тело погибшей потом еще несколько часов лежало под палящим солнцем, пока его не убрали.

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