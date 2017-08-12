На пляже в Сочи скончалась женщина

На помощь пришли находившиеся рядом люди. Одна из свидетельниц сообщила, что женщину пытались реанимировать, но безуспешно. Информацию о том, что она скончалась «Вестям Сочи» подтвердили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

За тем, как пытались спасти женщину, в прямом эфире наблюдали интернет-пользователи — именно на этот участок пляжа направлена одна из наружных видеокамер, изображение с которой транслируется в Сеть. Судя по комментариям, люди были возмущены тем, что тело погибшей потом еще несколько часов лежало под палящим солнцем, пока его не убрали.