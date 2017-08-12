На пляже в Сочи скончалась женщина
Обстоятельства случившегося уточняются.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Несчастный случай произошел утром 11 августа на пляже пансионата «Автомобилист» в Хостинском районе Сочи. По словам очевидцев, женщине стало плохо в воде.
На помощь пришли находившиеся рядом люди. Одна из свидетельниц сообщила, что женщину пытались реанимировать, но безуспешно. Информацию о том, что она скончалась «Вестям Сочи» подтвердили в
За тем, как пытались спасти женщину, в прямом эфире наблюдали