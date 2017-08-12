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14:00 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Гайдара упавший из-за урагана балкон повредил 18 автомобилей

Владельцы квартиры в доме № 94 по улице Гайдара нашли свой балкон на противоположной стороне здания.

Сильный ветер ночью в субботу, 12 августа, снёс два балкона в доме на улице Гайдара, которые повредили 18 автомобилей. Об этом сообщили жильцы повреждённых квартир и очевидцы.

Упавшие балконы располагались на седьмом и десятом этажах жилого дома. По словам жильцов поврежденной квартиры на 10 этаже, балкон у них отсутствует полностью, вместо него — бетонные балки крыши балкона снизу и пола балкона 11-го этажа. Также ветер унёс балкон на седьмом этаже.

При падении балконы повредили 18 автомобилей. Сотрудники полиции работали на месте происшествия до пяти утра.

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«Очень было интересно наблюдать останки балкона на противоположной стороне здания», — прокомментировал ситуацию Александр, житель квартиры на десятом этаже.

«Мы не спали в это время, моя жена в этот момент находилась на балконе, вешала бельё, окна были закрыты. Управляющая компания говорит “наверное, у вас окна были открыты”. Она успела в последний момент заскочить в комнату. Можете представить, что было бы, улети она с балконом?», — Александр рассказывает о везении своей жены.

Александр отмечает, что все балконы в доме одинаковы, и это не первый раз, когда они улетают. Сотрудники управляющей компании встретятся с жильцом квартиры только в понедельник.

«Сказали, выходной, это терпит, не смертельно», — Александр приводит свой разговор с диспетчером управляющей компании, который связался с инженером и руководителем УК.

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