На ул. Гайдара упавший из-за урагана балкон повредил 18 автомобилей
Владельцы квартиры в доме № 94 по улице Гайдара нашли свой балкон на противоположной стороне здания.
Владельцы квартиры в доме № 94 по улице Гайдара нашли свой балкон на противоположной стороне здания.
Сильный ветер ночью в субботу, 12 августа, снёс два балкона в доме на улице Гайдара, которые повредили 18 автомобилей. Об этом сообщили жильцы повреждённых квартир и очевидцы.
Упавшие балконы располагались на седьмом и десятом этажах жилого дома. По словам жильцов поврежденной квартиры на 10 этаже, балкон у них отсутствует полностью, вместо него — бетонные балки крыши балкона снизу и пола балкона 11-го этажа. Также ветер унёс балкон на седьмом этаже.
При падении балконы повредили 18 автомобилей. Сотрудники полиции работали на месте происшествия до пяти утра.
«Очень было интересно наблюдать останки балкона на противоположной стороне здания», — прокомментировал ситуацию Александр, житель квартиры на десятом этаже.
«Мы не спали в это время, моя жена в этот момент находилась на балконе, вешала бельё, окна были закрыты. Управляющая компания говорит “наверное, у вас окна были открыты”. Она успела в последний момент заскочить в комнату. Можете представить, что было бы, улети она с балконом?», — Александр рассказывает о везении своей жены.
Александр отмечает, что все балконы в доме одинаковы, и это не первый раз, когда они улетают. Сотрудники управляющей компании встретятся с жильцом квартиры только в понедельник.
«Сказали, выходной, это терпит, не смертельно», — Александр приводит свой разговор с диспетчером управляющей компании, который связался с инженером и руководителем УК.