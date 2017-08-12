В Иерусалиме вооруженная ножом женщина напала на прохожих

Как сообщает газета Jerusalem Post, нападавшая ранила одного человека, после чего была задержана полицейскими.



Пострадавшему оказали помощь на месте происшествия, после чего отвезли в местную больницу. О его состоянии не сообщается.



Женщину, устроившую нападение, сейчас допрашивают в полиции. Обстоятельства инцидента уточняются, передаёт Нтв.Ru.