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14:54 (мск), источник: Publika.md

В Иерусалиме вооруженная ножом женщина напала на прохожих

Женщина с ножом напала на людей неподалеку от Дамасских ворот Старого города в Иерусалиме.

Источник: Publika.md

Как сообщает газета Jerusalem Post, нападавшая ранила одного человека, после чего была задержана полицейскими.

Пострадавшему оказали помощь на месте происшествия, после чего отвезли в местную больницу. О его состоянии не сообщается.

Женщину, устроившую нападение, сейчас допрашивают в полиции. Обстоятельства инцидента уточняются, передаёт Нтв.Ru.

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