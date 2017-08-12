Житель Октябрьска вырастил на огороде 28 кустов конопли

В ходе проведения обыска на приусадебном участке дома, где проживает мужчина, полицейские обнаружили 28 кустов растения, внешне похожего на коноплю. В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел изъяли кусты и направили для исследования. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркосодержащее растение — конопля.

По данным полицейских, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. По словам задержанного, запрещенное растение он выращивал для дальнейшего употребления марихуаны. Эта версия тщательно проверяется сотрудниками.