Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя
Как маскируют тухлое мясо в магазинах
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8«Скирда Патрика»
15:39 (мск), источник: Volga News

Житель Октябрьска вырастил на огороде 28 кустов конопли

Сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России «Сызранское» получили информацию о том, что 41-летний житель Октябрьска может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проведения обыска на приусадебном участке дома, где проживает мужчина, полицейские обнаружили 28 кустов растения, внешне похожего на коноплю. В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел изъяли кусты и направили для исследования. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркосодержащее растение — конопля.

По данным полицейских, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. По словам задержанного, запрещенное растение он выращивал для дальнейшего употребления марихуаны. Эта версия тщательно проверяется сотрудниками.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» возбужденной уголовное дело. Расследование продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Бизнесмена судят за поставку Минобороны некачественного топлива на 45 млн рублей
Более 3 млн граждан Северной Кореи решили вступить в армию
Британия усилит охрану авианосца после посадки дрона на палубу
Боевую подготовку летчиков из РФ изменили с учетом опыта в Сирии
Пушков прокомментировал заявление МИД Польши о Второй мировой
Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию
Российский легкоатлет снялся с ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
ЦСКА и «Спартак» сыграют на лучшей арене года Заклятые противники подходят к московскому дерби не в лучшем состоянии и на низких для себя местах в турнирной таблице
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь