Британия усилит охрану авианосца после посадки дрона на его палубу

Источник: AFP 2017

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Министерство обороны Великобритании пересмотрит подход к мерам безопасности после того, как любительский дрон незаметно сел на взлетную палубу нового авианосца и крупнейшего британского корабля «Королева Елизавета». Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел в Инвергордоне в Хайлендсе. Один из фотографов группы Black Isle Images делает снимки и видео авианосца с тех пор, как тот пришвартовался в Инвергордоне в прошлом месяце. В один из дней июля, когда дрон в очередной раз отправился снимать корабль, поднялся сильный ветер, а так как беспилотник оснащен датчиками противодействия аварии, он автоматически сел на палубу.

«Я мог бы взять два килограмма пластида и оставить их на корабле за £3 млрд», — пошутил фотограф, управлявший беспилотником.

Он пожелал остаться неизвестным. Он отметил, что был удивлен легкостью, с которой беспилотник смог сесть на палубу авианосца.

Позднее мужчина сообщил охране верфи об инциденте и передал контакты, но с ним никто не связался.