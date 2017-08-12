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14:59 (мск), источник: РБК

Британия усилит охрану авианосца после посадки дрона на его палубу

В Британии фотограф-любитель смог незаметно посадить свой квадрокоптер DJI Phantom на палубу нового авианосца ВМФ Британии. Теперь Минобороны страны усилит меры по охране корабля.

Источник: AFP 2017
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Министерство обороны Великобритании пересмотрит подход к мерам безопасности после того, как любительский дрон незаметно сел на взлетную палубу нового авианосца и крупнейшего британского корабля «Королева Елизавета». Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел в Инвергордоне в Хайлендсе. Один из фотографов группы Black Isle Images делает снимки и видео авианосца с тех пор, как тот пришвартовался в Инвергордоне в прошлом месяце. В один из дней июля, когда дрон в очередной раз отправился снимать корабль, поднялся сильный ветер, а так как беспилотник оснащен датчиками противодействия аварии, он автоматически сел на палубу.

«Я мог бы взять два килограмма пластида и оставить их на корабле за £3 млрд», — пошутил фотограф, управлявший беспилотником.

Он пожелал остаться неизвестным. Он отметил, что был удивлен легкостью, с которой беспилотник смог сесть на палубу авианосца.

Позднее мужчина сообщил охране верфи об инциденте и передал контакты, но с ним никто не связался.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-секретарь Минобороны сообщил изданию, что в ведомстве обеспокоены инцидентом и «очень серьезно» относятся к безопасности авианосца. «Этот инцидент был доведен до полиции Шотландии и расследование идет полным ходом, мы усилили меры безопасности из-за этого», — сообщили Би-би-си.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Владимир Vell
Времена Нельсона канули в лето , с тех пор флот Британии как и население , деградировали до плинтуса , зажравшееся население не может нормально воевать ,...
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