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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Уфой маршрутка с пассажирами врезалась в дерево

Есть пострадавшие.

Днем 12 августа микроавтобус, следовавший по маршруту № 110с до Булгаково, попал в серьезное ДТП. Машина съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево. Без пострадавших не обошлось.

— В результате аварии пострадали два человека. После оказания медицинской помощи их отпустили, — сообщает «Дорожный патруль». На месте ДТП также стоит белый внедорожник — по одной из версий, водитель «Хендая» подрезал микроавтобус.

Фото появились также в группе БашДТП: одна из пассажирок маршрутки рассказала, как все произошло:

— Наш водитель пошел справа на обгон, а с левого ряда выехал другой водитель. Мы не успели снизить скорость. И чтобы избежать столкновения, водитель сдал вправо и ушел в кювет. Хорошо, не перевернулись.

Женщина говорит, что ее спас ремень безопасности, а вот некоторым повезло меньше: один человек сильно ударился головой, второй разбил губу.

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