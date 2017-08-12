Деятельность наркопритона раскрыли полицейские в Новочеркасске
Семейная пара предоставляла свою квартиру для употребления наркотиков.
Семейная пара предоставляла свою квартиру для употребления наркотиков.
Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Новочеркасска.48-летний мужчина и 45-летняя женщина задержаны по подозрению в организации наркопритона. По данным
Задержанные понесут уголовное наказание по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».