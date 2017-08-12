Деятельность наркопритона раскрыли полицейские в Новочеркасске

Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Новочеркасска.48-летний мужчина и 45-летняя женщина задержаны по подозрению в организации наркопритона. По данным пресс-службы ГУ МВД по РО, владельцы квартиры по предварительному сговору неоднократно предоставляли наркозависимым свою жилплощадь для употребления наркотического средства «дезоморфин».