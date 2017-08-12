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15:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Деятельность наркопритона раскрыли полицейские в Новочеркасске

Семейная пара предоставляла свою квартиру для употребления наркотиков.

Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Новочеркасска.48-летний мужчина и 45-летняя женщина задержаны по подозрению в организации наркопритона. По данным пресс-службы ГУ МВД по РО, владельцы квартиры по предварительному сговору неоднократно предоставляли наркозависимым свою жилплощадь для употребления наркотического средства «дезоморфин».

Задержанные понесут уголовное наказание по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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