МЧС опубликовало видео тушения подстанции в центре Минска

Источник: Sputnik.by

Пожар в трансформаторной подстанции на проспекте Независимости, 53 произошел в девять утра. В течение часа прибывшие на место ЧП спасатели локализовали, а затем полностью потушили пожар.

На кадрах видно, как из подстанции вырываются языки пламени в несколько метров, а группа спасателей из брандспойтов заливает огонь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FguZDP1n6dI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавших в результате возгорания подстанции нет. Однако из-за отключения трансформатора на час пропало электричество в домах по улицам Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и частично на проспекте Независимости.