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17:28 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС опубликовало видео тушения подстанции в центре Минска

В центре Минска утром в субботу на проспекте Независимости горела подстанция. Смотрите на видео, как сотрудники МЧС тушат пламя.

Источник: Sputnik.by

Пожар в трансформаторной подстанции на проспекте Независимости, 53 произошел в девять утра. В течение часа прибывшие на место ЧП спасатели локализовали, а затем полностью потушили пожар.

На кадрах видно, как из подстанции вырываются языки пламени в несколько метров, а группа спасателей из брандспойтов заливает огонь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавших в результате возгорания подстанции нет. Однако из-за отключения трансформатора на час пропало электричество в домах по улицам Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и частично на проспекте Независимости.

После подключения резервного трансформатора электроснабжение в домах возобновилось. Причина возгорания устанавливается.

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