МЧС опубликовало видео тушения подстанции в центре Минска
В центре Минска утром в субботу на проспекте Независимости горела подстанция. Смотрите на видео, как сотрудники МЧС тушат пламя.
В центре Минска утром в субботу на проспекте Независимости горела подстанция. Смотрите на видео, как сотрудники МЧС тушат пламя.
Пожар в трансформаторной подстанции на проспекте Независимости, 53 произошел в девять утра. В течение часа прибывшие на место ЧП спасатели локализовали, а затем полностью потушили пожар.
На кадрах видно, как из подстанции вырываются языки пламени в несколько метров, а группа спасателей из брандспойтов заливает огонь.
Пострадавших в результате возгорания подстанции нет. Однако
После подключения резервного трансформатора электроснабжение в домах возобновилось. Причина возгорания устанавливается.