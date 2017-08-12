Крушение поездов в Египте: Александр Лукашенко направил соболезнования

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Египта в связи со столкновением двух поездов в пригороде Александрии, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования египетскому лидеру, а также семьям и родным жертв катастрофы в Египте. Белорусский президент отметил, что известие о смерти большого числа людей вызвало боль и скорбь в сердцах белорусов.

Александр Лукашенко также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

Свои соболезнования выразили и главы других государств, в частности — лидеры России, Казахстана, Азербайджана.

Тем временем число жертв столкновения поездов под Александрией выросло до 49. Ранее сообщалось о 36 погибших в железнодорожной катастрофе. Более 170 человек получили ранения.