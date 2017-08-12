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17:35 (мск), источник: Publika.md

Сразу четыре дома ограбили в Магдачештах

Сразу четыре дома ограбили с начала августа в селе Магдачешты Криулянского района.

Источник: Publika.md

Во всех случаях воры улучали момент, когда хозяев не было дома, и средь бела дня забирались в дом через окно. Брали то, что легко унести — деньги и ювелирные украшения.

Пострадавшие от общения с журналистами отказываются, но родственница хозяев одного дома рассказала, как все было.

«Когда вернулись домой, все было перевернуто. Воры забрались через окно в ванной».

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Полиция не исключает, что все четыре кражи совершили одни и те же люди. Пока преступников ищут, местных жителей просят быть бдительными. Особенно уезжая в отпуск.

«Пусть соседи приглядывают за домом. Если заметят подозрительных людей или незнакомые автомобили, пусть сразу звонят в полицию», — сказал сотрудник ИП Криулян Александр Котец.

Местные жители говорят, что кражи здесь случались и раньше. Но теперь люди особенно обеспокоены.

«Пришла с работы, увидела, что окно открыто. Вроде ничего не пропало, но я сильно испугалась».

«Конечно, боимся. Мы живем здесь недалеко. Жена дома одна».

«Запираю дом, когда ухожу. Что еще сделать, не знаю».

За семь месяцев этого года в стране произошло 2158 квартирных краж.

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