Четыре человека стали жертвами ДТП в Подмосковье
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Подмосковье, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Подмосковье, сообщили «Интерфаксу» в
«На 14 км трассы А-108 легковой автомобиль “Додж” съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате аварии погибли четыре человека», — сказал сотрудник
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.