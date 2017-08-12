Более 30 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

Источник: AFP 2017

ТАСС, 12 августа. Более 30 человек погибли за последние сутки в Непале в результате наводнений и оползней, к которым привели обрушившиеся на страну проливные дожди. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти этого государства.

Была подтверждена гибель более 30 человек. Однако мы больше сконцентрированы на спасении выживших, нежели на сборе деталей о погибших. Представитель МВД Непала

Он также отметил, что число жертв может возрасти и что стихия нанесла серьезный материальный ущерб.

Местные власти организовали в школах и административных зданиях временные убежища для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Спасательные команды, состоящие из военных, полицейских и местных жителей, оказывают помощь оказавшимся заблокированными на крышах домов и на возвышенностях.