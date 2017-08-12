Более 30 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале
По словам представителя МВД страны, стихия также нанесла серьезный материальный ущерб.
По словам представителя МВД страны, стихия также нанесла серьезный материальный ущерб.
ТАСС, 12 августа. Более 30 человек погибли за последние сутки в Непале в результате наводнений и оползней, к которым привели обрушившиеся на страну проливные дожди. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти этого государства.
Была подтверждена гибель более 30 человек. Однако мы больше сконцентрированы на спасении выживших, нежели на сборе деталей о погибших.
Он также отметил, что число жертв может возрасти и что стихия нанесла серьезный материальный ущерб.
Местные власти организовали в школах и административных зданиях временные убежища для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Спасательные команды, состоящие из военных, полицейских и местных жителей, оказывают помощь оказавшимся заблокированными на крышах домов и на возвышенностях.
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