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18:24 (мск), источник: Sputnik.md

«Летающее» авто набирает популярность в Молдове

В молднете распространяется снимок «летающего» легкового автомобиля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В молдавском сегменте интернета стала набирать популярность фотография «летающего автомобиля».

Снимок опубликовали в субботу, и он тут же стал распространяться в социальных сетях.

«Opel AirLines», — так подписал его автор.

Во время загрузки произошла ошибка.

На фотографии видно, как транспортное средство практически висит в воздухе, «припарковавшись» в стене частного дома. Как автомобиль влетел туда, практически не повредив забор, остается загадкой. Пользователи предполагают, что владелец авто мог заменить двигатель, а в момент ЧП двигался на высокой скорости.

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