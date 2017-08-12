«Летающее» авто набирает популярность в Молдове

Снимок опубликовали в субботу, и он тут же стал распространяться в социальных сетях.

На фотографии видно, как транспортное средство практически висит в воздухе, «припарковавшись» в стене частного дома. Как автомобиль влетел туда, практически не повредив забор, остается загадкой. Пользователи предполагают, что владелец авто мог заменить двигатель, а в момент ЧП двигался на высокой скорости.