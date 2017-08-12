Очевидец: в Храброво сотрудник спецслужб спровоцировал ДТП с мотоциклом
Водитель заявил. что ехал в составе колонны спецсопровождения.
Водитель заявил. что ехал в составе колонны спецсопровождения.
На выезде из аэропорта «Храброво» в субботу произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Водитель авто заявил, что ехал в составе колонны сопровождения, хотя на дороге был один. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил очевидец ДТП.
По словам очевидца, мотоциклист двигался со стороны аэропорта, когда на дорогу перед ним с гостевой стоянки неожиданно выехал автомобиль «Тойота», перегородив проезд. «Мотоциклист не имел возможности уйти от столкновения и оказался на дороге. Водитель “Тойоты” заявил, что является “сотрудником ФСО”, при этом не предъявив подтверждающих документов. Также он утверждал, что ехал в составе колонны сопровождения, хотя его автомобиль на момент ДТП был единственным на трассе. Другие машины, включая автомобили ГИБДД, просто стояли на гостевой стоянке, даже без включенных проблесковых маячков», — утверждает очевидец. Тем не менее, по его словам, спровоцировавший ДТП «сотрудник спецслужб» настаивал на своей версии.
«Мотоциклист получил травму руки, однако ни водитель “Тойоты”, ни сотрудники ГАИ не стали вызывать скорую. Просто составили протокол?» — добавил очевидец.