Очевидец: в Храброво сотрудник спецслужб спровоцировал ДТП с мотоциклом

На выезде из аэропорта «Храброво» в субботу произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Водитель авто заявил, что ехал в составе колонны сопровождения, хотя на дороге был один. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил очевидец ДТП.

По словам очевидца, мотоциклист двигался со стороны аэропорта, когда на дорогу перед ним с гостевой стоянки неожиданно выехал автомобиль «Тойота», перегородив проезд. «Мотоциклист не имел возможности уйти от столкновения и оказался на дороге. Водитель “Тойоты” заявил, что является “сотрудником ФСО”, при этом не предъявив подтверждающих документов. Также он утверждал, что ехал в составе колонны сопровождения, хотя его автомобиль на момент ДТП был единственным на трассе. Другие машины, включая автомобили ГИБДД, просто стояли на гостевой стоянке, даже без включенных проблесковых маячков», — утверждает очевидец. Тем не менее, по его словам, спровоцировавший ДТП «сотрудник спецслужб» настаивал на своей версии.