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19:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В челябинской многоэтажке рухнул лифт с людьми

В челябинской многоэтажке рухнул лифт с людьми.

В микрорайоне «Парковый» в жилом доме рухнул лифт, ехавший вниз с 19 этажа. В момент падения в нем находилось 6 человек, в том числе и беременная женщина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Спускаясь вниз с 19 этажа, в какой-то момент лифт резко ускорился и просто начал падать, т.к. оборвался. После падения люди оказались заперты в железной коробке, однако вскоре им помогли выбраться.

Как сообщают пострадавшие, серьезных травм они не получили.

Жильцы дома давно жаловались на проблемы с лифтом и неоднократно вызывали техника.

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