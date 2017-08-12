В челябинской многоэтажке рухнул лифт с людьми.

В микрорайоне «Парковый» в жилом доме рухнул лифт, ехавший вниз с 19 этажа. В момент падения в нем находилось 6 человек, в том числе и беременная женщина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Спускаясь вниз с 19 этажа, в какой-то момент лифт резко ускорился и просто начал падать, т.к. оборвался. После падения люди оказались заперты в железной коробке, однако вскоре им помогли выбраться.

Как сообщают пострадавшие, серьезных травм они не получили.