В Павлодаре полицейских накажут за драку при задержании
Стражи порядка прибыли на вызов о драке, но сами ввязались в потасовку. Теперь по факту драки полицейских и задерживаемых открыто досудебное производство.
Стражи порядка прибыли на вызов о драке, но сами ввязались в потасовку. Теперь по факту драки полицейских и задерживаемых открыто досудебное производство.
АСТАНА, 12 авг — Sputnik. Четверых сотрудников полиции в Павлодаре привлекут к ответу за драку с задержанными после появления в соцсетях видеозаписи инцидента, сообщает сайт Рavon.kz.
По информации портала, 11 августа в сети появилось видео задержания четырех мужчин четырьмя полицейскими под названием «Полицейский беспредел в Павлодаре». На кадрах с камеры наблюдения, видно как полицейские пытаются усадить мужчин в служебную машину, но те оказывают сопротивление. Между ними завязалась драка.
Между тем, в региональном ДВД Павлодара подтвердили, что драка действительно была.
«3 августа в 05.12 по номеру 102 поступило сообщение, что в районе Исиналиева дерутся мужчины. На место выехал батальон. Мужчин пытались усадить в машину, но они оказали сопротивление, в ответ полицейские применили силу», — констатировали в полиции.
Также в полиции сообщили, что сотрудники управления собственной безопасности усмотрели в действиях полицейских превышение полномочий. По факту драки открыто досудебное производство по части 4 статьи 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий». Один из полицейских, участвовавших в потасовке, в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Между тем сами пострадавшие не предъявляли никаких досудебных претензий.