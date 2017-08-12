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19:55 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Павлодаре полицейских накажут за драку при задержании

Стражи порядка прибыли на вызов о драке, но сами ввязались в потасовку. Теперь по факту драки полицейских и задерживаемых открыто досудебное производство.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 авг — Sputnik. Четверых сотрудников полиции в Павлодаре привлекут к ответу за драку с задержанными после появления в соцсетях видеозаписи инцидента, сообщает сайт Рavon.kz.

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По информации портала, 11 августа в сети появилось видео задержания четырех мужчин четырьмя полицейскими под названием «Полицейский беспредел в Павлодаре». На кадрах с камеры наблюдения, видно как полицейские пытаются усадить мужчин в служебную машину, но те оказывают сопротивление. Между ними завязалась драка.

Между тем, в региональном ДВД Павлодара подтвердили, что драка действительно была.

«3 августа в 05.12 по номеру 102 поступило сообщение, что в районе Исиналиева дерутся мужчины. На место выехал батальон. Мужчин пытались усадить в машину, но они оказали сопротивление, в ответ полицейские применили силу», — констатировали в полиции.

Также в полиции сообщили, что сотрудники управления собственной безопасности усмотрели в действиях полицейских превышение полномочий. По факту драки открыто досудебное производство по части 4 статьи 362 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий». Один из полицейских, участвовавших в потасовке, в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Между тем сами пострадавшие не предъявляли никаких досудебных претензий.

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