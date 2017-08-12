Водитель перевернувшейся белой «Волги» сбежал из больницы в Алматы
Водитель «Волги», скорее всего, был пьян.
Водитель «Волги», скорее всего, был пьян.
АСТАНА, 12 авг — Sputnik. Автомашина «Волга» перевернулась в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
ДТП произошло по улице Жансугурова ниже улицы Жумабаева. «Волга» двигалась в северном направлении по Жансугурова, когда, проехав перекресток с улицей Жумабаева машина по невыясненным причинам вылетела за бордюр и перевернулась.
Оказавшиеся рядом люди поставили машину на колеса и вызвали скорую помощь, которая отвезла водителя в больницу. Оттуда он ушел, не дождавшись осмотра врача. Как сообщили очевидцы, мужчины был нетрезв.
Выяснением всех обстоятельств занимается полиция Алматы.