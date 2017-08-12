В Верхнеуслонском районе нашли снаряд времен Гражданской войны
Обнаруженный предмет оказался частью артиллерийского снаряда времен Гражданской войны, который утилизируют на танковом полигоне в Казани.
Обнаруженный предмет оказался частью артиллерийского снаряда времен Гражданской войны, который утилизируют на танковом полигоне в Казани.
(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). При проведении земляных работ на земельном участке поселке
Сообщение о находке поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Верхнеуслонском районе сегодня в 16.42. Сотрудники