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22:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Верхнеуслонском районе нашли снаряд времен Гражданской войны

Обнаруженный предмет оказался частью артиллерийского снаряда времен Гражданской войны, который утилизируют на танковом полигоне в Казани.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). При проведении земляных работ на земельном участке поселке Бакча-Сарай, около дома № 23 на улице Приволжской на глубине десяти сантиметров был обнаружен подозрительный металлический ржавый предмет, похожий на артиллерийский снаряд, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о находке поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Верхнеуслонском районе сегодня в 16.42. Сотрудники пожарно-спасательной части № 112 и МВД на месте происшествия изъяли предмет и передали саперам. Обнаруженный предмет оказался частью артиллерийского снаряда времен Гражданской войны, который утилизируют на танковом полигоне в Казани.

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