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20:52 (мск), источник: РБК

На юге Польши перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус, следовавший из Варшавы в Жешув, слетел в кювет и перевернулся. В результате инцидента пострадали 28 человек, сообщает польское ​RFM Radio.

По данным издания, автобус cлетел в кювет после того, как зацепил придорожный фонарь. Всего в машине находились 85 человек. В настоящее время причины аварии устанавливаются, однако, как отмечает издание, известно, что 58-летний водитель автомобиля был трезв.

Один из очевидцев сообщил радиостанции, что пассажиры перед аварией услышали «хлопок» с той стороны автобуса, где водитель ночью заменил колесо.

На место происшествия прибыли 15 автомобилей скорой помощи и спасательный вертолет.

Ранее в Турции при ДТП с пассажирским автобусом погибли пять человек. Автобус перевернулся в провинциии Самсун, всего пострадали более 40 человек. По факту аварии турецкие власти начали расследование.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Ruslan S
Наш пострел везде поспел (С)
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