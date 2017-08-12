На юге Польши перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус, следовавший из Варшавы в Жешув, слетел в кювет и перевернулся. В результате инцидента пострадали 28 человек, сообщает польское RFM Radio.
Пассажирский автобус, следовавший из Варшавы в Жешув, слетел в кювет и перевернулся. В результате инцидента пострадали 28 человек, сообщает польское RFM Radio.
По данным издания, автобус cлетел в кювет после того, как зацепил придорожный фонарь. Всего в машине находились 85 человек. В настоящее время причины аварии устанавливаются, однако, как отмечает издание, известно, что 58-летний водитель автомобиля был трезв.
На место происшествия прибыли 15 автомобилей скорой помощи и спасательный вертолет.
Ранее в Турции при ДТП с пассажирским автобусом погибли пять человек. Автобус перевернулся в провинциии Самсун, всего пострадали более 40 человек. По факту аварии турецкие власти начали расследование.