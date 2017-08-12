На юге Польши перевернулся пассажирский автобус

По данным издания, автобус cлетел в кювет после того, как зацепил придорожный фонарь. Всего в машине находились 85 человек. В настоящее время причины аварии устанавливаются, однако, как отмечает издание, известно, что 58-летний водитель автомобиля был трезв.

Один из очевидцев сообщил радиостанции, что пассажиры перед аварией услышали «хлопок» с той стороны автобуса, где водитель ночью заменил колесо.

На место происшествия прибыли 15 автомобилей скорой помощи и спасательный вертолет.