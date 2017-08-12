Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
14События недели в фотографиях
22:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: в Камско-Устьинском районе перевернулся миксер

41-летний водитель не справился с управлением транспортного средства.

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Камско-Устьинском на автодороге Камское Устье — Казань районе перевернулся миксер, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о дорожном происшествии поступило сегодня в 12.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Камско-Устьинском районе. 41-летний водитель не справился с управлением транспортного средства.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 3 сотрудника ГИБДД, 1 единица техники, ЦРБ 2 человека, 1 единица техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Лениногорском районе спасатели достали тело утонувшего мужчины
Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
«Врачи без границ» приостановили миссию по спасению мигрантов
Британия усилит охрану авианосца после посадки дрона на палубу
«Спартак» проиграл ЦСКА в московском дерби
В штате Виргиния произошли беспорядки с участием националистов
В Польше перевернулся пассажирский автобус
В Калининграде эвакуировали аэропорт «Храброво»
Спорт
Красно-синяя минута: ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь