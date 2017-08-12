Фото: в Камско-Устьинском районе перевернулся миксер
41-летний водитель не справился с управлением транспортного средства.
41-летний водитель не справился с управлением транспортного средства.
(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В
Сообщение о дорожном происшествии поступило сегодня в 12.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 в
К ликвидации последствий происшествия привлекались 3 сотрудника ГИБДД, 1 единица техники, ЦРБ 2 человека, 1 единица техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.