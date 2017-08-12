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21:28 (мск), источник: Интерфакс

Москвича обсчитали на 20 млн рублей при обмене валюты

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Столичная полиция проверяет заявление москвича, потерявшего 20 млн рублей в результате мошенничества при обмене валюты.

«Полиция проводит проверку по факту заявления гражданина о мошеннических действиях со стороны сотрудников кредитно-финансового учреждения», — сказал сотрудник пресс-службы столичного главка МВД «Интерфаксу» в субботу.

По его словам, 42-летний москвич сообщил полицейским, что 7 августа в отделении одного из столичных банков попросил провести операцию по обмену крупной суммы принадлежащих ему денег на иностранную валюту.

«В результате действий сотрудников учреждения мужчина получил на руки денежные средства, запечатанные в банковскую упаковку, купюрами меньшего номинала и понёс ущерб в размере 20 млн. рублей», — отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что на требования гражданина вернуть ему недостающую сумму работник учреждения ответил отказом.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил сотрудник пресс-службы.

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