Москвича обсчитали на 20 млн рублей при обмене валюты

«Полиция проводит проверку по факту заявления гражданина о мошеннических действиях со стороны сотрудников кредитно-финансового учреждения», — сказал сотрудник пресс-службы столичного главка МВД «Интерфаксу» в субботу.

По его словам, 42-летний москвич сообщил полицейским, что 7 августа в отделении одного из столичных банков попросил провести операцию по обмену крупной суммы принадлежащих ему денег на иностранную валюту.

«В результате действий сотрудников учреждения мужчина получил на руки денежные средства, запечатанные в банковскую упаковку, купюрами меньшего номинала и понёс ущерб в размере 20 млн. рублей», — отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что на требования гражданина вернуть ему недостающую сумму работник учреждения ответил отказом.