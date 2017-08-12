Неизвестный на автомобиле въехал в толпу протестующих в Шарлотсвилле

Источник: AP 2017

По данным газеты Washington Examiner, в результате инцидента есть пострадавшие. По его данным, наезд совершил на серебристом седане один из националистов. Кадры с места происшествия свидетельствуют о нескольких пострадавших, прохожие оказывают им помощь.

В Шарлотсвилле рано утром в субботу начались столкновения националистов и выступающих против их действий граждан. Они последовали за факельным шествием, которое ультраправые активисты стихийно провели в преддверии запланированной акции «Единство правых» против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807−1870 годы) в саду Эмансипации в центре города. Акцию запланировали на 12:00 (19:00 мск), но отменили из-за того, что ситуация вышла из-под контроля.