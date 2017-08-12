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23:04 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде эвакуировали аэропорт «Храброво»

КАЛИНИНГРАД, 12 авг — РИА Новости. Посетителей калининградского аэропорта «Храброво» эвакуировали, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«Посетителей, всех пассажиров эвакуировали из здания», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием от УМВД по региону.

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По данным агентства, поступило сообщение о том, что здание аэровокзала заминировано.

Во время загрузки произошла ошибка.
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Орлов
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