В Калининграде эвакуировали аэропорт «Храброво»
КАЛИНИНГРАД, 12 авг — РИА Новости. Посетителей калининградского аэропорта «Храброво» эвакуировали, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.
КАЛИНИНГРАД, 12 авг — РИА Новости. Посетителей калининградского аэропорта «Храброво» эвакуировали, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.
«Посетителей, всех пассажиров эвакуировали из здания», — сказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает официальным комментарием от УМВД по региону.
По данным агентства, поступило сообщение о том, что здание аэровокзала заминировано.