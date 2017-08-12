Неизвестной болезнью заболел скот в Западном Казахстане

Поголовье КРС в поселке Большой Чаган Зеленовского района ЗКО заболело месяц назад. Сейчас ветврачи пытаются установить причину возникновения шишек на теле животных и колют им антибиотики. По словам жителя поселка Виктора Богатченко, его корова заболела в начале июля.

— Когда я утром хотел выгнать ее на выпас, она стала хромать, и я оставил ее дома. Подумал, может, что-то в копыто попало. Я ее связал, просмотрел все копыта, но ничего не нашел. Затем у коровы поднялась температура до 41 градуса, — рассказывает сельчанин. — После этого у меня заболел теленок. Местный ветеринар выписал уколы и мазь, на которые я потратил половину пенсии. Сейчас ежедневно ветврач приходит к нам и делает им уколы. По словам пенсионера, мясо больных животных покупать никто не хочет. Местные жители предлагали говядину производителям колбасы и пельменей, но даже они не согласились скупить дешевое мясо.

Как рассказал руководитель отдела ветеринарии Зеленовского района Еспол Абдулов, на сегодняшний день в районе небольшое количество КРС заболело, однако пока точный диагноз не установили.

— Наши ветврачи реагируют на все сообщения жителей. Всему поголовью делают антибиотики. Самое главное, что эта болезнь излечима. Падеж скота в районе за прошедший месяц был, но сказать, что это из-за образовавшихся шишек на теле, нельзя. Что касается карантина, то пока не установлен диагноз, мы не можем объявить карантин, — объяснил руководитель районного отдела ветеринарии.