Неизвестной болезнью заболел скот в Западном Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Неизвестной болезнью заболел скот в Зеленовском районе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Неизвестной болезнью заболел скот в Зеленовском районе
Поголовье КРС в поселке Большой Чаган Зеленовского района ЗКО заболело месяц назад. Сейчас ветврачи пытаются установить причину возникновения шишек на теле животных и колют им антибиотики. По словам жителя поселка Виктора Богатченко, его корова заболела в начале июля.
— Когда я утром хотел выгнать ее на выпас, она стала хромать, и я оставил ее дома. Подумал, может,
Как рассказал руководитель отдела ветеринарии Зеленовского района Еспол Абдулов, на сегодняшний день в районе небольшое количество КРС заболело, однако пока точный диагноз не установили.
— Наши ветврачи реагируют на все сообщения жителей. Всему поголовью делают антибиотики. Самое главное, что эта болезнь излечима. Падеж скота в районе за прошедший месяц был, но сказать, что это
Стоит отметить, что со слов местного ветврача, в поселке Большой Чаган подобные симптомы зарегистрированы более чем у ста голов. Между тем, как сообщили в акимате Зеленовского района антибиотики помогают в лечении животных.