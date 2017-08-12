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23:20 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о падении лифта с шестью людьми в Челябинске

В Челябинске в жилом доме упал лифт, в котором находились шесть человек, в том числе беременная женщина. Об этом сообщает местный портал «Первый областной» со ссылкой на очевидцев.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в многоэтажном жилом доме на Краснопольском проспекте. Участник события рассказал, что лифт спускался с 19 этажа, а, когда он подъезжал к третьему этажу, «резко ускорился» и начал падать. По его словам, он «оборвался».

Очевидец сообщил, что лифт застрял, а двери не открывались. Потом перестала работать вентиляция, отметил он. «Мы задыхались. Минут через 15 нам помогли выбраться», — закончил свой рассказ собеседник издания. Как отмечает «Первый областной», никто из находившихся в лифе «не получил серьезных травм».

По данным издания, 26-этажный дом, в котором произошел инцидент, был новым. Его жильцы рассказали, что в нем были проблемы с лифтом, но ничего серьезного не происходило.

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