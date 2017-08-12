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23:34 (мск), источник: РИА Новости

В результате наезда автомобиля на толпу в Шарлотсвилле погиб человек‍

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Один человек погиб и 19 ранены в результате наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на врачей.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о шести пострадавших и одном погибшем.

Представитель медицинского центра Университета Виргинии Ангела Тэйлор подтвердила агентству гибель одного человека.

Ранее в Виргинии был введен режим чрезвычайного положения — из-за столкновений с участием ультраправых в Шарлоттсвилле, в результате которых ранее пострадали по меньшей мере восемь человек.

​Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из «Парка эмансипации» памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и «Ку-клукс-клана».

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