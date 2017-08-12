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12 августа, источник: РИА Новости

В ОАЭ местный житель спас двух заблудившихся в пустыне туристов

ДУБАЙ, 12 авг — РИА Новости. Житель ОАЭ из Шарджи спас двух заблудившихся в пустыне европейских туристов, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.

Источник: AP 2017

Согласно агентству, туристы были на грани гибели от истощения и жажды, когда их случайно обнаружил житель ОАЭ, который оказал им первую помощь и приютил в своем жилище.

Отмечается, что место происшествия находится вдали от крупных населенных пунктов. Летом температура воздуха в ОАЭ днем превышает 40 градусов по Цельсию.

Спасший туристов гражданин ОАЭ получил официальную благодарность от полиции эмирата Шарджа. Национальности пострадавших туристов не сообщаются.

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