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00:04 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели нашли всех пятерых заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

НАЛЬЧИК, 12 авг — РИА Новости. Спасатели нашли группу из пяти альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Источник: РИА Новости

В 19.45 мск субботы поступило сообщении, что на Эльбрусе на высоте 3800 метров в районе перевала Хотютау заблудилась группа из пяти альпинистов. На поиски спортсменов вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«В 23.30 мск субботы спасатели нашли группу альпинистов, все они живы и здоровы. Сейчас вместе со спасателями спортсмены спускаются вниз», — сказал Беров.

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