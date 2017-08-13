Житель Темиртау выдумал заказное убийство и заявил в полицию на друга

Источник: Kazinform

Об этом сообщается на сайте Карагандинского областного суда. Темиртауским городским судом рассмотрено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 190 (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия, совершенное в крупном размере) и части 3 статьи 419 (заведомо ложный донос о совершении преступления) УК РК в отношении гражданина Рожкова.

По информации пресс-службы городского суда, Рожков решил воспользоваться ситуацией, возникшей между Булановым и Ивановым по спорному вопросу о разделе их совместного бизнеса. Он, злоупотребляя доверием и сложившимися дружескими отношениями, ввел Буланова в заблуждение, сообщив, что Иванов согласился переписать на него весь бизнес, но для этого необходимо отдать Иванову 2 000 000 тенге. Буланов, доверившись Рожкову, передал ему 2 000 000 тенге, которые последний потратил на свои нужды.