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00:44 (мск), источник: Kazinform

Житель Темиртау выдумал заказное убийство и заявил в полицию на друга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Житель Темиртау обманным путем выудил у друга два миллиона тенге, а затем заявил на него в полицию, выдумав историю с заказным убийством.

Источник: Kazinform

Об этом сообщается на сайте Карагандинского областного суда. Темиртауским городским судом рассмотрено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 190 (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия, совершенное в крупном размере) и части 3 статьи 419 (заведомо ложный донос о совершении преступления) УК РК в отношении гражданина Рожкова.

По информации пресс-службы городского суда, Рожков решил воспользоваться ситуацией, возникшей между Булановым и Ивановым по спорному вопросу о разделе их совместного бизнеса. Он, злоупотребляя доверием и сложившимися дружескими отношениями, ввел Буланова в заблуждение, сообщив, что Иванов согласился переписать на него весь бизнес, но для этого необходимо отдать Иванову 2 000 000 тенге. Буланов, доверившись Рожкову, передал ему 2 000 000 тенге, которые последний потратил на свои нужды.

Затем Рожков обратился в полицию с информацией о том, что Буланов заказал ему убийство Иванова за вознаграждение в сумме 2 000 000 тенге, что явилось заведомо ложным доносом. Рожков был ранее судим и совершил опасный рецидив преступлений. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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