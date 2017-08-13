Житель Темиртау выдумал заказное убийство и заявил в полицию на друга
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Житель Темиртау обманным путем выудил у друга два миллиона тенге, а затем заявил на него в полицию, выдумав историю с заказным убийством.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Житель Темиртау обманным путем выудил у друга два миллиона тенге, а затем заявил на него в полицию, выдумав историю с заказным убийством.
Об этом сообщается на сайте Карагандинского областного суда. Темиртауским городским судом рассмотрено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 190 (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия, совершенное в крупном размере) и части 3 статьи 419 (заведомо ложный донос о совершении преступления) УК РК в отношении гражданина Рожкова.
По информации
Затем Рожков обратился в полицию с информацией о том, что Буланов заказал ему убийство Иванова за вознаграждение в сумме 2 000 000 тенге, что явилось заведомо ложным доносом. Рожков был ранее судим и совершил опасный рецидив преступлений. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.