В районе Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский вертолет

Источник: AP 2017

По информации издания Daily Progress, вертолет, который принадлежал полиции штата Виргиния, упал в лес в нескольких километрах к западу от Шарлоттсвилля в районе Birdwood Golf Course. Информации о пострадавших пока нет.

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На видеозаписях очевидцев видно, как над деревьями поднимается густой черный дым, однако самого вертолета не видно.

В настоящее время в районе Шарлоттсвилля стоит ясная погода.