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00:49 (мск), источник: РИА Новости

В районе Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский вертолет

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Полицейский вертолет потерпел в субботу крушение в районе города Шарлоттсвилль в США, где два дня продолжаются столкновения ультраправых и их противников.

Источник: AP 2017

По информации издания Daily Progress, вертолет, который принадлежал полиции штата Виргиния, упал в лес в нескольких километрах к западу от Шарлоттсвилля в районе Birdwood Golf Course. Информации о пострадавших пока нет.

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На видеозаписях очевидцев видно, как над деревьями поднимается густой черный дым, однако самого вертолета не видно.

В настоящее время в районе Шарлоттсвилля стоит ясная погода.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из «Парка эмансипации» памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. В начавшихся столкновениях пострадали 15 человек. Кроме того, неизвестный въехал на автомобиле в противников акции, один погиб, 19 пострадали.

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