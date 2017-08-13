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00:55 (мск), источник: Kazinform

В Павлодаре мужчина реализовал партию зараженных персиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре мужчина реализовал партию зараженных персиков из Кыргызстана, сообщается на сайте Павлодарского областного суда.

«Специализированным административным судом города Павлодара рассмотрено дело в отношении Р. по п. 1 ч. 2 ст. 400 и п. 3 ч. 2 ст. 400 КоАП, возбужденное за нарушение законодательства РК в области карантина растений при ввозе, внутригосударственных перевозках и при реализации подкаратинной продукции», — говорится в информации пресс-службы Специализированного административного суда Павлодара.

Материалами дела установлено, что Р. на автомашине завез из г. Караганды в г. Павлодар подкарантинную продукцию абрикосы, персики общим весом 160 кг., происхождением Республики Кыргызстан, зараженную карантинным объектом — персиковой плодожоркой и реализовал 14 ящиков. Постановлениями суда от 07 августа 2017 года К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 400 и п. 3 ч. 2 ст. 400 КоАП, и подвергнут взысканию в виде административного штрафа в доход государства в размере 20 месячных расчетных показателей, что составляет 45 380 тенге по каждому делу, с конфискацией подкарантинной продукции — персиков, общим весом 115 кг. Постановление не вступило в законную силу.

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