В Москве проверят банк, который якобы обсчитал мужчину на 20 млн рублей

«Полиция проводит проверку по факту заявления гражданина о мошеннических действиях со стороны сотрудников кредитно-финансового учреждения», — сказал собеседник агентства.
По данным полиции, 42-летний москвич 7 августа в отделении одного из столичных банков попросил провести операцию по обмену крупной суммы принадлежащих ему денег на иностранную валюту.
«В результате действий сотрудников учреждения мужчина получил на руки денежные средства, запечатанные в банковскую упаковку, купюрами меньшего номинала и понёс ущерб в размере 20 миллионов рублей. На требования гражданина вернуть ему недостающую сумму работник учреждения ответил отказом», — добавили в полиции.