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01:03 (мск), источник: РИА Новости

В Москве проверят банк, который якобы обсчитал мужчину на 20 млн рублей

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Полиция проверит инцидент с москвичом, которого якобы обсчитали на 20 миллионов рублей в одном из столичных банков при обменной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник: РИА Новости

«Полиция проводит проверку по факту заявления гражданина о мошеннических действиях со стороны сотрудников кредитно-финансового учреждения», — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, 42-летний москвич 7 августа в отделении одного из столичных банков попросил провести операцию по обмену крупной суммы принадлежащих ему денег на иностранную валюту.

«В результате действий сотрудников учреждения мужчина получил на руки денежные средства, запечатанные в банковскую упаковку, купюрами меньшего номинала и понёс ущерб в размере 20 миллионов рублей. На требования гражданина вернуть ему недостающую сумму работник учреждения ответил отказом», — добавили в полиции.

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