В Москве проверят банк, который якобы обсчитал мужчину на 20 млн рублей

Источник: РИА Новости

«Полиция проводит проверку по факту заявления гражданина о мошеннических действиях со стороны сотрудников кредитно-финансового учреждения», — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, 42-летний москвич 7 августа в отделении одного из столичных банков попросил провести операцию по обмену крупной суммы принадлежащих ему денег на иностранную валюту.