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11:38 (мск), источник: БЕЛТА

Водитель, направивший машину в группу людей в Виргинии, задержан

Предполагаемый водитель спортивного автомобиля Chevrolet Camaro, умышленно направивший его в группу протестующих и их оппонентов в Шарлотсвилле, штат Виргиния (США), задержан.

Источник: БЕЛТА

Полиция пока устанавливает личность задержанного, а также выясняет тот факт, что именно он управлял автомобилем в момент совершения наезда.

По последним данным, в результате наезда пострадали 19 человек и один погиб. Кроме того, повреждены два автомобиля. Водитель Camaro, на большой скорости въехавший в группу демонстрантов и их противников, затем попытался скрыться на разбитой машине, но впоследствии был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства.

Всего в результате столкновений пострадали уже свыше 30 человек.

Напомним, 12 августа местные националисты устроили митинг и факельное шествие, направленные против сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Решение властей о сносе памятника было оспорено в суде. В городе начались столкновения с полицией и другими гражданами, для усмирения протестующих была вызвана Национальная гвардия и введен режим чрезвычайной ситуации. Дональд и Меланья Трамп призвали протестующих прекратить насилие и подчиниться законным требованиям властей.

Автомобиль въехал в группу националистов в ВиргинииТочной информации о пострадавших пока нет, ранены как минимум шесть человек и один погиб. В городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за марша националистов, для подавления которого привлечены силы Национальной гвардии.

Всплеск насилия осудили также многие видные политики и деятели США. Они призвали нацию к сплочению, напомнив, что все они американцы вне зависимости от цвета кожи, вероисповедования или политических убеждений.

Впоследствии ряд СМИ сообщил о крушении полицейского вертолета в семи милях от Шарлотсвилля. Более подробной информации и официального подтверждения случившегося не поступало.

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