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01:19 (мск), источник: Известия

Местонахождение «заминировавшего» Храброво злоумышленника установлено

Полицейские установили местонахождение мужчины, сообщившего о заминировании аэропорта Храброво в Калининграде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Представитель ведомства отметил, что правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника.

По его словам, в операции по поиску взрывного устройства были задействованы кинологи Западного линейного управления Управления МВД РФ по Калининградской области и саперное подразделение Росгвардии.

Были обследованы здание терминала, взлетно-посадочная полоса, а также пять воздушных судов. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

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