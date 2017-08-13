Местонахождение «заминировавшего» Храброво злоумышленника установлено

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Представитель ведомства отметил, что правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника.

По его словам, в операции по поиску взрывного устройства были задействованы кинологи Западного линейного управления Управления МВД РФ по Калининградской области и саперное подразделение Росгвардии.