Местонахождение «заминировавшего» Храброво злоумышленника установлено
Полицейские установили местонахождение мужчины, сообщившего о заминировании аэропорта Храброво в Калининграде.
Полицейские установили местонахождение мужчины, сообщившего о заминировании аэропорта Храброво в Калининграде.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Представитель ведомства отметил, что правоохранители проводят
По его словам, в операции по поиску взрывного устройства были задействованы кинологи Западного линейного управления Управления МВД РФ по Калининградской области и саперное подразделение Росгвардии.
Были обследованы здание терминала,