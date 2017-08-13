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03:04 (мск), источник: РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в столкновениях в Виргинии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пять пострадавших в результате столкновений ультраправых с их противниками в американском Шарлоттсвилле в Виргинии находятся в критическом состоянии, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщили в медицинском центре Университета Виргинии.

Источник: AP 2017

«Мы продолжаем оказывать помощь 20 пациентам, доставленным в медицинский центр Университета Виргинии после инцидента в центре города. Как мы отмечали ранее, один человек погиб. Пять пациентов находятся в критическом состоянии, четыре — в тяжелом, шесть — в удовлетворительном и четыре — в хорошем», — говорится в официальном Twitter медиков.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погибла женщина и пострадали еще 34 человека. Женщина погибла в результате наезда автомобиля на колонну противников ультраправых. Подозреваемый в преступлении уже задержан.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из «Парка эмансипации» памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и «Ку-клукс-клана».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Таня Гиричева
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