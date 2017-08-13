Неизвестные ограбили приморца на железнодорожном вокзале

В отдел полиции обратился 37 — летний мужчина, который рассказал, что в ночное время, около железнодорожного вокзала в городе Арсеньеве неизвестные открыто, с применением насилия, похитили портмоне, в котором находились денежные средства и банковская карта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.