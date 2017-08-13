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09:57 (мск), источник: VLADNEWS

Неизвестные ограбили приморца на железнодорожном вокзале

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратился 37 — летний мужчина, который рассказал, что в ночное время, около железнодорожного вокзала в городе Арсеньеве неизвестные открыто, с применением насилия, похитили портмоне, в котором находились денежные средства и банковская карта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двоих ранее судимых местных жителей, которые дали признательные показания. Денежные средства они успели потратить на собственные нужды, банковская карта и портмоне возвращены законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до четырех лет. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

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